«Cche ssì Ciliento Mia»: anche Roscigno tra i partner del progetto, ecco di cosa si tratta

Il comune di Roscigno sarà partner della proposta progettuale Cche ssì Ciliento Mia, elaborata dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero.

Le finalità del progetto

L’obiettivo è quello di rilanciare il territorio nello specifico attraverso il recupero e la valorizzazione dei terreni incolti o abbandonati, ma anche quelli non adeguatamente utilizzati. Gli stessi verranno utilizzati per dare vita a produzioni agricole sostenibili dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Sarà così possibile creare prodotti di qualità, rivitalizzare le tradizioni legate ad agricoltura e all’allevamento e al contempo promuovere percorsi di inclusione sociale e lavorativa per le persone in difficoltà.

Cooperativa Sociale il Sentiero: il concept

Il presupposto per avviare il progetto è il bando della Fondazione con il Sud “Terre Colte 2022” riservato agli enti del terzo settore con l’obiettivo proprio di recuperare le terre incolte e dare vita a produzioni agricole che possano rappresentare anche motivo di inclusione.

La coop sociale Il Sentiero ha deciso di partecipare in partenariato con il comune di Roscigno che aderirà mettendo a disposizione immobili e terreni incolti da recuperare dove saranno impiantate culture autoctone. In particolare si lavorerà per la produzione dell’asparago selvatico e delle olive.

Non solo: sarà avviato anche un laboratorio artigianale per la lavorazione e produzione di prodotti sottolio. Ciò avverrà nell’immobile denominato Casa Martino che verrà dato in concessione per 10 anni.