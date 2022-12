Approvato il progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale per la diffusione della legalità: sorgerà a Roscigno

L’amministrazione comunale di Roscigno, guidata dal sindaco Pino Palmieri, ha approvato il progetto definitivo per lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un centro polifunzionale.

Un patto di collaborazione per interventi sulla legalità, ecco di cosa si tratta

«Al sorgere del Sole», questo il nome, rientra nel protocollo d’intesa per nuovi interventi per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania, finalizzato a rafforzare, una strategia condivisa nel Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e della sicurezza.

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 843.652,45; di cui € 322.692,10 per lavori e € 285.510,35 di somme messe a disposizione.

Le finalità

Il protocollo d’intesa ha come obiettivo quello di favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità, in quest’ottica la Regione Campania, ha individuato il Comune di Roscigno il quale aderisce al sistema di accoglienza e integrazione SAI come potenziale beneficiario degli interventi volti alla rifunzionalizzazione dei beni pubblici da destinare all’integrazione e all’inclusione sociale, lavorativa dei migranti.