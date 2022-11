Nasce un centro polifunzionale per la famiglia: 2 milioni per i lavori al vecchio asilo di Castelcivita

Il 2023 si aprirà con un’importante novità per il comune di Castelcivita: è iniziata, infatti, la gara per aggiudicarsi i lavori di riqualificazione dell’edificio che ospitava il vecchio asilo. Nascerà un centro polifunzionale per la famiglia. I cantieri saranno aperti nel febbraio del 2023.

Un centro polifunzionale per la famiglia a Castelcivita: il progetto

A comunicarlo il primo cittadino, Antonio Forziati. Il finanziamento era già stato assegnato nell’estate del 2021 dal Ministero degli Interni. L’importo complessivo è di 2.200.000 euro e di questi 1.460.000 saranno spesi per i lavori.

Il commento

“Ci stiamo impegnando con determinazione per rendere Castelcivita, il nostro borgo, sempre più vivibile per i turisti, ma sopratutto per chi ha scelto di viverci” ha affermato Forziati. L’edificio diventerà un “Centro Polifunzionale per la Famiglia” e si avvarrà anche di una piazza sovrastante in cui i cittadini e i visitatori potranno intrattenersi.

Il finanziamento

I fondi del Ministero dell’Interno assegnati ai comuni italiani ammontavano a 700 milioni. Avevano lo scopo di finanziare asili nido (280 milioni), le scuole dell’infanzia (175 milioni), i centri polifunzionali per servizi alla famiglia (105 milioni) e la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati (140 milioni).

Priorità è stata data ai progetti che riguardano aree svantaggiate e periferie urbane. Il Ministero, infatti, ha previsto interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie.