Nei cinema arriva «Anatar»: “bizzarra” risposta italiana ad “Avatar”, le scene sono state girate in Cilento 

Mentre tutti aspettano l’uscita al cinema del secondo capitolo del film “Avatar: la via dell’Acqua” del celebre James Cameron, in Italia è pronta a sbarcare in tutte le sale anche, “Anatar”, il primo spaghetti-fi di Tyche Production, con la direzione di Lorenzo Zenoni. No, non si tratta di un errore di battitura, ma di un film che segue le atmosfere e le idee del colossal di Cameron, trasformandole sotto una veste parodica.

Il film

Riprendendo lo stile tipico degli “spaghetti western” e mescolandolo con il genere fantascientifico, il film presenta non più i classici alieni blu di Avatar, desiderosi di salvare il proprio pianeta “Pandora”, ma delle bizzarre anatre che, dopo aver distrutto la propria terra, si dirigono verso un nuovo mondo chiamato, ironicamente, “Pandoro”, e rappresentato, nella realtà, dal borgo di Roscigno Vecchia. Nel cast, ci sono attori come Azzurra Rocchi, Raffaele De Vita, Ciro Villano, Davide Marotta, Walter Lippa e Paolo Perinelli che interpretano buffi personaggi pronti all’azione.

Le scene sono ambientate nel Cilento

La pellicola, è stata girata, per la maggior parte delle scene, in Cilento, toccando, principalmente, il territorio di Roscigno. Le riprese sono avvenute tra Giugno e Luglio del 2021 con la troupe che ha girato nel Parco Nazionale del Cilento per ben due settimane, mettendone in risalto gli unici e caratteristici paesaggi. Inizialmente la sua data di uscita era stata prevista per il 1 Dicembre ma, l’appuntamento è slittato al nuovo anno, nei mesi di Gennaio – Febbraio 2023.