Aglio selvatico: come riconoscerlo, proprietà e benefici di una pianta ricca di virtù

L’aglio selvatico è una deliziosa varietà di aglio che cresce naturalmente in molte parti del mondo. Fino a poco tempo fa, l’aglio selvatico era considerato un ingrediente di nicchia, ma negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare grazie al suo sapore delicato e alla sua versatilità in cucina. Se sei curioso di saperne di più su questo interessante tipo di aglio, leggi il nostro articolo per scoprire tutti i benefici e la storia dell’aglio selvatico.

Che cos’è l’aglio selvatico

L’aglio selvatico è una pianta erbacea perenne con fusti eretti, comunemente conosciuta come “aglio di campo” o “aglio spinoso”. Cresce in Europa, Asia occidentale, Nord America e Africa settentrionale. La pianta è alta fino a 60 cm e può raggiungere un’altezza di 120 cm. L’aglio selvatico ha foglie strette e piatte, che sono disposte alternativamente lungo il fusto. I fiori compaiono in piccoli racemi dai colori bianco-verde e appaiono da maggio a luglio. Le infiorescenze sono di solito sferiche o cilindriche. I bulbi sono generalmente piatti e allungati e sono spesso confezionati in piccoli grappoli.

Come riconoscerlo

L’aglio selvatico può essere facilmente riconosciuto per le sue caratteristiche fisiche distintive. La sua parte superiore è ricoperta da foglie strette e piatte con bordi seghettati. Il fusto della pianta è basso e legnoso, con un colore verde chiaro. I fiori di aglio selvatico sono sferici o cilindrici con colorazione bianca-verde. I bulbi sono piatti e allungati, spesso incapsulati in piccoli grappoli. L’odore dell’aglio selvatico è intenso e aromatico; molti lo descrivono come simile a quello dell’aglio domestico, ma più forte.

Quali sono le proprietà e i benefici dell’aglio selvatico

L’aglio selvatico contiene alcune sostanze nutritive importanti che possono offrire benefici alla salute generale. Ad esempio, la pianta contiene flavonoidi, cumarine, saponine, terpenoidi e vitamine A, B1, B2, C ed E. Inoltre, l’aglio selvatico è un’ottima fonte di minerali come calcio, ferro, magnesio, potassio e zinco. Questa pianta contiene anche alcune sostanze antiossidanti che aiutano a ridurre l’infiammazione nell’organismo e a prevenire alcuni tipi di cancro. Inoltre, l’aglio selvatico può avere un effetto positivo sul sistema cardiovascolare; può infatti ridurre la pressione sanguigna e abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre, si dice che l’aglio selvatico abbia proprietà antibatteriche ed antifungine che possono aiutare a combattere le infezioni batteriche o fungine della pelle o del tratto gastrointestinale.

Come utilizzarlo

L’aglio selvatico può essere consumato fresco o cotto oppure essiccato per usarlo più tardi. Puoi consumarlo crudo come condimento per insalate o minestre oppure aggiungerlo alle tue ricette preferite per dare un sapore intenso ed aromatico. Puoi anche cuocerlo in olio o burro per renderlo tenero o aggiungerlo alle zuppe per conferirgli un sapore particolare. Se decidi di farlo essiccare, mettilo in un luogo asciutto ed evita l’esposizione diretta alla luce del sole; quando i bulbi saranno completamente secchi (dopo circa 2 settimane), potrai conservarli in un contenitore ermetico in un luogo fresco ed asciutto per alcuni mesi prima di usarli nella tua cucina preferita.

Usi in cucina dell’aglio selvatico

L’aglio selvatico può essere utilizzato in moltissime ricette diverse per conferire al cibo un sapore intenso ed aromatico. Nei paesi mediterranei viene spesso usato come condimento principale per insalate fresche come la caprese o la panzanella; ma può anche essere aggiunto a zuppe e risotti speziati oppure usato per aromatizzare carni arrostite o pesce alla griglia o al forno. A volte viene anche aggiunto a marinate per carni o pesce prima della cottura o mescolato con yogurt greco o formaggio fresco (come feta) per creare gustose salse da servire con pasta o verdure grigliate. Puoi anche usare l’aglio selvatico come condimento principale per preparare vellutate cremose dai saporiti intingoli oppure mescolarlo con pane tostato tagliuzzato e basilico tritato per preparare crostoni appetitosi da servire come antipasto oppure come accompagnamento ad altri piatti sfiziosi ed elaborati.

L’aglio selvatico è una pianta straordinaria che offre innumerevoli benefici per la salute e il benessere. Può essere utilizzato in cucina, nei trattamenti medici e persino come repellente naturale. Se volete godere di tutti i vantaggi che l’aglio selvatico offre, provate a coltivarlo o a acquistarlo da un fornitore di fiducia. Vi assicuriamo che non ve ne pentirete.