La ricetta: la favetta cilentana

Le fave sono tra i legumi le meno caloriche ma ricche di vitamine e minerali. Da sempre conosciuto come il legume povero per il costo contenuto. Le fave si possono consumare crude o cotte per svariati piatti dalle zuppe ai contorni. Ma attenzione alle allergie, sembrerebbe che questo legume sia un nemico del sistema immunitario e soprattutto se consumate crude (quindi con tutte le sue proprietà nutrizionali) potrebbero in soggetti a rischio scatenare allergie.

Vediamo oggi come preparare questo antichissimo piatto della civiltà contadina. Anch’esso con delle varianti in base alla ricetta tramandata.

Oggi vi propongo le fave con patate, pancetta e finocchio selvatico.

Per 4 persone ci occorreranno 300 gr di fave sgusciate, 2 patate medie, una cipollina fresca, 50 gr di pancetta, olio evo.

In una padella antiadetente alta facciamo rosolare per un paio di minuti la cipolla tagliata finemente con la pancetta precedentemente tagliata a cubetti in un fondo di olio evo. Aggiungiamo le fave e le patate tagliate a cubetti piccoli. Lasciamo andare a fiamma moderata con il coperchio per qualche minuto. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo un bicchiere di acqua bollente abbassiamo la fiamma a minimo e lasciamo cuocere.

Il tempo di cottura è breve ma comunque in base alla grandezza delle fave, (se sono piccole basterà meno tempo).

Serviamo questo piatto caldo con dei crostini di pane e buon rosso della nostra terra.