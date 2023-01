Accadde oggi, avvenimenti, notizie, curiosità e Santi del 15 gennaio | Ecco l’Almanacco di oggi

Almanacco del 15 gennaio, come sempre scopriamo quelli sono gli avvenimenti più importanti del giorno, ma anche le curiosità legate a questa giornata, i Santi che celebra la Chiesa. Oggi, per esempio in primo piano, la Chiesa celebra la Solennità di San Mauro, ma anche di San Martino Papa.

Santi del 15 gennaio:

Il 15 gennaio è il giorno dedicato alla celebrazione dei santi: Martino I papa e Martirio di Aniano. Martino I papa, fu papa dal 649 al 653 e fu martirizzato per le sue posizioni contro l’eresia monotelita. Martirio di Aniano, un martire cristiano del III secolo, il cui culto è stato celebrato in particolare a Brescia e a Verona.

Avvenimenti del 15 gennaio

1559: inizia il regno di Luigi XIII in Francia, all’età di nove anni.

1535: nasce il matematico, fisico e astronomo Galileo Galilei.

1829: inizia il regno di Giorgio IV in Gran Bretagna.

1892: inizia il regno di Alessandro III in Russia.

1929: l’Aviazione degli Stati Uniti inizia a utilizzare il segnale di soccorso internazionale “SOS” (· · · – – – · · ·)

1949: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la Dichiarazione universale dei diritti umani.

2009: US Airways Flight 1549 effettua un ammaraggio d’emergenza sul fiume Hudson a New York City, senza vittime.

Celebrità nate il 15 gennaio

Martin Luther King Jr. (1929-1968), leader dei diritti civili e premio Nobel per la pace negli Stati Uniti.

Diane Keaton (nata nel 1946), attrice, regista e sceneggiatrice statunitense, vincitrice di un premio Oscar per “Annie Hall”

Tim Burton (nato nel 1958) regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, noto per i suoi film fantasy e di genere horror come “Edward mani di forbice” e “La famiglia Addams”

Steve Buscemi (nato nel 1957), attore, regista e sceneggiatore statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Fargo” e “The Big Lebowski”

Bradley Cooper (nato nel 1975), attore, regista e produttore statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “American Sniper” e “Silver Linings Playbook”

Scomparsi il 15 gennaio

Martin Luther King Jr. (1929-1968), leader dei diritti civili e premio Nobel per la pace negli Stati Uniti, assassinato il 15 gennaio 1968

Robert Duvall (1931-2021) attore e regista statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Il Padrino” e “Apocalypse Now”

Robert Noyce (1927-1990) inventore e ingegnere statunitense, co-fondatore della Intel Corporation e considerato il “padre della microelettronica”

Saint Maximilian Kolbe (1894-1941) sacerdote cattolico polacco e martire della Seconda Guerra Mondiale, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982

Orville Redenbacher (1907-1995) imprenditore e attore statunitense, noto come il volto del marchio di popcorn che porta il suo nome.

Sei nato il 15 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

Le caratteristiche di una persona nata il 15 gennaio possono essere influenzate dal suo segno zodiacale, Capricorno, che è governato dal pianeta Saturno.

Le persone nate sotto questo segno sono generalmente descritte come ambiziose, determinate e disciplinate. Sono anche spesso descritte come realistiche, pratiche e indipendenti. Sono molto intelligenti e hanno una forte volontà, sono molto perseveranti e hanno una grande capacità di concentrazione.

Tuttavia, possono anche essere percepiti come freddi o distanti, e possono avere difficoltà ad aprirsi emotivamente agli altri. È importante notare che l’astrologia è una scienza non accademica e che le caratteristiche di un individuo non possono essere definite solo dalla data di nascita, ma anche dalla sua educazione, esperienze e personalità.

Aforisma del 15 gennaio

“La determinazione è la chiave del successo. Non importa quanto talento hai, se non hai la determinazione per utilizzarlo al meglio, non arriverai da nessuna parte.”

Questo aforisma cattura l’essenza del segno zodiacale Capricorno, che è governato dal pianeta Saturno, e descrive la sua natura ambiziosa, determinata e disciplinata.