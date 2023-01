I vertici dell’Istituto Confucio ad Eboli per l’open day del “Perito – Levi”

Si parte dall’apertura dell’Aula Confucio, per enfatizzare lo studio della lingua e della cultura cinese al Liceo Classico Europeo, all’IIS Perito Levi di Eboli: in forza della Convenzione rinnovata con l’Università “L’Orientale” la delegazione guidata dal Magnifico Rettore dell’Istituto Universitario L’Orientale, prof. Roberto Tottoli, la già Direttrice dell’Istituto Confucio, prof. ssa Paola Paderni, la Direttrice, prof. ssa Valeria Varriano, la dott.ssa Anna De Simone, Direttore amministrativo, i professori Cheng Hongjin, Direttore di parte cinese e Yan Lu, Yun Peng, Liu Yuanyuan, Zhang Chi, Lin Zhou, ha incontrato docenti ed alunni del Liceo. Ad accoglierli anche il sindaco di Eboli, Mario Conte.

L’appuntamento

Espressioni di elogio sono arrivate dal Rettore, che ha ricordato l’importanza di questo territorio che ha dato i natali a Matteo Ripa. Il Dirigente Scolastico, prof. ssa Laura Cestaro, ha sottolineato l’opzione cinese, che consente al Liceo Classico europeo di essere un unicum a livello nazionale, garantendo eccellenza, internazionalizzazione al percorso formativo dell’Istituzione soprattutto grazie alla qualità professionale dei docenti.

Quindi, ha ringraziato in particolare le prof. ssa Neve Pastorino, insegnante di cinese e la prof. Stefania Lanzara, coordinatrici del progetto. Sono seguiti gli interventi della già Direttrice dell’Istituto Confucio, la prof. Paola Paderni, che ha sottolineato il ruolo importantissimo dell’apertura delle Aule Confucio in Campania, dall’attuale direttrice, prof. Valeria Varriano e dal Direttore di parte cinese dell’Istituto Confucio, prof. Cheng Hongjin.

Apprezzamento ed elogi per il lavoro svolto dal Perito – Levi sono giunti dal sindaco Mario Conte. Toccante l’esecuzione, da parte dell’orchestra e del coro del Liceo Musicale, diretti dal Maestro Antonio de Falco, dell’inno cinese e di quello italiano, e dalle parole degli alunni che hanno presentato l’attività della scuola in italiano, inglese e cinese.

L’istituto Confucio

L’Istituto Confucio, nato dalla collaborazione tra l’Università di Napoli L’Orientale, la Shanghai International Studies University, il Center for Language Education and Cooperation e la Chinese International Education Foundation per la diffusione della lingua e della cultura cinese promuove la conoscenza della lingua e della cultura cinese, punto di incontro tra Oriente e Occidente e anche luogo di collaborazione e di interazione con le Istituzioni presenti sul territorio.

L’open day all’istituto Perito – Levi

Il Liceo Classico Europeo del “Perito-Levi”, prevede lo studio, oltre all’Inglese, di una seconda lingua a scelta fra Francese, Spagnolo e Cinese.

E’ iniziata con questo incontro, ad altissimo livello e che testimonia l’ottimo lavoro che il “Perito-Levi” di Eboli sta portando avanti in questi anni, la serie di eventi dell’Istituto. Domani, Domenica 15, dalle 9,00 alle 13,00, presso la Sede Centrale di via Perito, infatti, si terrà l’Open Day del Liceo Musicale. Alla stessa ora presso la Sede del Liceo Artistico, in via Pescara, 10, si terrà analoga iniziativa tesa a far conoscere ai giovani e alle famiglie le peculiarità dei due indirizzi di studi. Domenica 22 gennaio, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso la Sede di via Perito, sarà la volta dell’Open Day del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo.