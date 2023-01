Ammodernamento svincolo autostradale di Eboli: «25 anni di disagi e inerzia»

“25 anni di disagi e di inerzia ad aspettare questo svincolo che non arriva mai, ma è soltanto in grado di “consumare” i vari protagonisti politici”. Le parole sono deI consigliere comunale di minoranza Giuseppe Norma che nonostante la prima esperienza politica amministrativa è presente sul territorio comunale ebolitano su vari fronti, impegnato a favore dei cittadini e per portare avanti vertenze.

Svincolo autostradale di Eboli: le criticità

“Ad oggi la città di Eboli rappresenta la porta per il Cilento. Da anni si chiede invano che lo svincolo autostradale venga rinnovato ed ammodernato”.

“L’ANAS in data 12 luglio 2022 – prosegue – ha depositato al MITE il progetto definitivo per ottenere la valutazione di impatto ambientale per l’ammodernamento dell’attuale svincolo autostradale in località San Giovanni di Eboli”, osserva il consigliere comunale.

Per Norma “migliorare la viabilità, rendere maggiormente funzionale l’intera area, la creazione di strade di intersezione adeguate e di marciapiedi sono i punti essenziali di questo progetto”.

La richiesta

E poi la richiesta ufficiale rivolta all’amministrazione comunale del Sindaco Conte: “Chiedo all’amministrazione tutta di prestare particolare attenzione al tema, c’è assoluto bisogno di un accesso sicuro, moderno e funzionale. Continuiamo a subire decisioni, invece di intraprendere battaglie importanti per lavori che migliorerebbero drasticamente la realtà della nostra Eboli”.

“Farò presente il tutto all’Onorevole Tullio Ferrante, che fin da subito ha dimostrato grande attitudine al lavoro e grande interesse per il nostro territorio”, conclude.