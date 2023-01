Ricordato il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli: l’iniziativa del Pd di Castellabate

Lo scorso 11 gennaio, ad un anno dalla sua morte, il circolo del PD di Castellabate, presso la propria sede, ha ricordato il compianto Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

Chi era David Sassoli

“Una delle anime più belle della nostra comunità democratica – afferma la coordinatrice del circolo, Simona Federico – la cui scomparsa ci ha lasciato un enorme vuoto”.

David Sassoli è stato un politico e giornalista italiano. Ha lavorato per anni in Rai. Negli ultimi anni di vita ricopriva l’incarico di Presidente del Parlamento Europeo, carica che ha assunto a partire dal 1 luglio 2019. Prima di diventare Presidente del Parlamento Europeo, Sassoli era già un membro del Parlamento Europeo per il Partito Democratico Italiano a partire dal 2009.

L’incontro

Nell’incontro tenutosi, il circolo ha donato al Sindaco del comune cilentano, Marco Rizzo, la cartella filatelica di Poste Italiane, della serie tematica, “Il senso civico”. Essa contiene lo speciale francobollo emesso per l’occasione e l’annullo filatelico.

“L’omaggio di oggi al nostro Sindaco è solo un piccolo gesto – conclude la Federico – ma rappresenta la prima di una serie di iniziative che abbiamo intenzione di mettere in campo per ricordare la figura di David Sassoli, in particolare, nel prossimo mese di maggio in occasione della Giornata dell’Europa”.