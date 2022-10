David Sassoli: a Sapri una via per ricordarlo

Dopo una panchina, Sapri è pronta a dedicare anche una via a David Sassoli, già presidente del Parlamento Europeo. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile.

Già lo scorso agosto l’Ente, nell’ambito del Premio Internazionale Piscane, quest’anno dedicato proprio a Sassoli, intitolò una panchina raffigurante la bandiera europea al compianto presidente del Parlamento Europeo.

Una via per David Sassoli a Sapri: l’iniziativa

Ora, però, l’amministrazione comunale vuole intitolare alla sua memoria il tratto viario compreso tra via Gaetani e via De Filippo (lato che costeggia l’istituto Piscane).

Un modo per omaggiare una figura, dicono da palazzo di città, “che ha dato lustro alla nazione tutta“.

Chi era Sassoli

David Sassoli, per anni giornalista della Rai, venne eletto Presidente del Parlamento Europeo il 3 luglio 2019.

Durante il suo discorso di insediamento sottolineò l’importanza di recuperare e rilanciare lo spirito costituente dell’Unione e richiamò il Consiglio dell’Unione europea alla necessità di discutere con il Parlamento la riforma del Regolamento di Dublino.

Come primo atto della sua presidenza decise di rendere omaggio a tutte le vittime del terrorismo in Europa, visitando la stazione della metropolitana di Maalbeek.

Molto presente anche durante la pandemia, lanciò varie proposte pure per il rilancio dell’economia europea. Sapri ora è pronta ad omaggiare David Sassoli, intitolandogli a futura memoria una via della città.