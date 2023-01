Lunghe attese allo sportello ticket: non c’è tregua per l’ospedale di Eboli

Basterebbe acquistare un totem per organizzare l’ordine della fila e delle prenotazioni eppure si procede ancora “come da tradizione” in ordine sparso e con lunghe attese.

Registrati disagi per le lunghe file agli sportelli

Disagi e disservizi nell’accettazione dell’ospedale di Eboli dove un utente in fila per molto tempo e in attesa del suo turno, ha dato in escandescenza.

Le proteste dei pazienti

«Non è assolutamente colpa del personale impiegato al servizio allo sportello, ma la lungaggine dei tempi d’attesa è incredibile – dichiara Marco B. – Oltre un’ora d’attesa per una prenotazione e un caos tra gli utenti che è sempre lo stretto tutte le volte che c’è apertura al pubblico».

Marco sostiene di aver raccolto la segnalazione anche da parte di altri utenti che, insieme a lui, si sono ritrovati nella stessa condizione.

«Per risolvere il problema legato alle attese estenuanti, basterebbe istallare un totem che renderebbe tutto più semplice, dinamico e organizzato».