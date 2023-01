Nocciole: ecco benefici, proprietà ed usi di un frutto amico della salute

Le nocciole sono uno dei frutti più popolari in tutto il mondo, apprezzati sia per il loro sapore che per i numerosi benefici nutrizionali. Sono ricchi di vitamine e minerali essenziali, come la vitamina E, il fosforo, il magnesio e il potassio. Le nocciole possono essere consumate da sole o utilizzate in una varietà di ricette, dalle torte alle salse. In questo articolo esploreremo le proprietà nutritive delle nocciole, le loro applicazioni culinarie e altro ancora.

Che cos’è una nocciola

La nocciola, anche chiamata avellana, è il frutto del nocciolo, pianta coltivata dall’uomo fin dall’antichità. Grazie alle condizioni climatiche, questa pianta prospera nel Bacino del Mediterraneo.

I benefici delle nocciole per la salute

Le nocciole sono ricche di vitamine, minerali e antiossidanti. Il loro contenuto di vitamina E è particolarmente alto, che li rende efficaci nella prevenzione di malattie cardiovascolari e nella riduzione dei livelli di colesterolo. Inoltre, le nocciole contengono acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, come l’acido oleico e l’acido linoleico, che aiutano a proteggere il cuore. Sono anche ricche di fibre alimentari che possono aiutare a migliorare la salute digestiva e promuovere un peso sano.

I valori nutrizionali delle nocciole

Le nocciole sono ricche di nutrienti essenziali come proteine, grassi monoinsaturi, vitamine B, vitamina E, potassio e magnesio. Sono anche una buona fonte di acidi grassi insaturi, fibre alimentari solubili e insolubili e fitonutrienti come i flavonoidi. La percentuale di calorie proveniente dai grassi varia da circa il 25 al 65%, a seconda del tipo di noce utilizzato.

Le proprietà delle nocciole

Le proprietà benefiche delle nocciole sono state utilizzate per trattare diverse malattie croniche e condizioni mediche. Sono note per avere potenzialmente effetti protettivi contro i disturbi cardiovascolari, il cancro al seno, i disturbi mentali e le malattie infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide. Le nocciole possono anche contribuire a mantenere un peso corporeo sano ed equilibrato.

Le calorie delle nocciole

Ogni porzione da 28 grammi (un quarto di tazza) di nocciole fornisce circa 170-200 calorie, ma dipende principalmente dal tipo di noce utilizzato. Le calorie provenienti dai grassi variano in base al tipo di noce utilizzato, ma generalmente coprono tra il 25% e il 65% dell’apporto calorico totale.

Quante nocciole mangiare al giorno

Mentre non esiste una quantità raccomandata specifica per le nocciole da consumare ogni giorno, si consiglia generalmente di consumarne una porzione da 28 grammi (circa ¼ di tazza) al giorno per beneficiarne della salute generale. Si raccomanda anche di abbinare le nocciole ad altri cibi nutrienti come frutta fresca, verdure non amidacee, prodotti lattiero-caseari magri e cereali integrali per creare un pasto bilanciato che fornisca vari nutrienti essenziali per la salute generale.

Le nocciole sono un alimento versatile e nutriente che può essere integrato in una varietà di ricette salutari. Sono un’ottima fonte di proteine, grassi sani, fibre e vitamine. Le nocciole possono anche essere acquistate secche o tostate, permettendo ai consumatori di sperimentare nuovi sapori e texture. Se desiderate aggiungere più sapore alla vostra dieta quotidiana, le nocciole sono un’ottima opzione da considerare.