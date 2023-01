Polisportiva Santa Maria: sorriso nel match di recupero con il Licata

Dopo il primo turno del 2023 nel girone I di Serie D, che nello scorsa domenica ha disputato la sua diciottesima giornata, gare di recupero in programma nel pomeriggio di oggi. La Polisportiva Santa Maria giocava al Carrano contro il Licata: importante successo per i giallorossi per 3-1 contro i siciliani. I cilentani centrano tre punti che fanno balzare i costieri a 22 punti, fuori dalla zona play-out..

Polisportiva Santa Maria-Licata: la gara

Gara senza grossi sussulti all’inizio con il primo tiro verso la porta arriva al 24′ con Mudasiru facile preda per Grieco. Dopo cinque minuti cross velenoso di Catalano che attraverso tutta l’area di rigore senza che nessuno trovi la deviazione sotto porta. Al 34′ Catalano, libero sul secondo palo, si coordina con il destro che viene però respinto all’ultimo istante in calcio d’angolo da un difensore gialloblù mentre al 38’ Rotulo aggira bene un avversario e lascia partire una buona conclusione che però termina alta.

Nella ripresa al 4’ il vantaggio del Santa Maria: punizione al bacio di Catalano che, seppur da posizione defilata, infila la palla sotto al sette e realizza il suo secondo gol consecutivo. Intorno al 10’ Rotulo trova campo, ma conclude a lato di molto, sciupando l’occasione mentre al 13’ Tandara lanciato in campo aperto, entra in area di rigore, salta secco il suo inseguitore e incrocia il pallone infondo alla rete all’angolino basso. Secondo assist per Mancini. (2-0). Dopo la mezzora Asata appena entrato sfiora il gol, tiro sul primo palo che trova grieco attento a respingere in angolo e al 34’ fagli sviluppi del calcio d’angolo Grieco prima compie un altro miracolo su Ouattara e poi deve capitolare sulla ribattuta da due passi del numero 16 gialloblù (2-1). Al 36’ ancora Licata pericoloso da calcio piazzato, Garau colpisce di testa ma Grieco è ancora provvidenziale a intervenire in angolo mentre al 44’ Ielo sull’out di sinistra, poco oltre la bandiera del calcio d’angolo, lascia partire un tiro cross pericolosissimo che coglie impreparato il portiere e firma il 3-1 finale.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria (4-4-2): Grieco; Ferrante, Diop, Campanella, Ferrigno; Mancini (10’st Azindow), Ventura (7’st Modesti), Maio (47’st De Leonardis), Catalano; Tandara (35’st Ielo), Johnson. A disp.: Cannizzaro, Di Cristina, Morlando, Pane, Gaeta. All.: Di Gaetano

Licata (3-4-2-1): Valenti; Vitolo (19’st Cristiano), Calaiò, Orlando; Cusati (27’st Garau), Frisenna (40’st Ficarra), Mudasiru (10’st Ouattara), Pino; Minacori ( 27’st Asata), Rotulo; Saito. A disp.: Sienko, Pedalino, Manna, Puccio. All.: Romano

Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia (Librale-Manni)

Reti: 4’st Catalano (SM), 13’st Tandara (SM), 34’st Ouattara (LC), 44’st Ielo (SM)

Ammoniti.: Tandara (SM), Campanella (SM), Frisenna (LC), Ferrante (SM), Maio (SM), Catalno (SM), Calaiò (LC), Frisenna (LC).

Angoli.: 7-3. Recupero.: 1’pt e 5’st.