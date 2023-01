Tampona un’auto e fugge via: feriti due giovani, sul caso indagano i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un tamponamento tra due automobili a Trinità di Sala Consilina. Sembrerebbe un banale incidente, ma in realtà sembra sia stato provocato da un’altra auto che dopo aver tamponato una delle due vetture coinvolte nel sinistro è fuggita via.

La dinamica

L’impatto è avvenuto tra una Fiat Punto sulla quale viaggiavano un ragazzo ed una ragazzo che ha impattano contro una Chrysler parcheggiata a bordo strada. La Punto sembra sia stata parcheggiata dall’ auto che poi è fuggita via. Due le persone ferite trasportate dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Si punta ad incastrare i malviventi attraverso le telecamere di videosorveglianza

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale ed i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. I militari hanno anche provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al proprietario dell’auto che è fuggita via.