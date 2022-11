Parto complesso all’ospedale di Polla: salvi bimbo e mamma

Tempismo, professionalità ed anche un ottimo lavoro di squadra hanno caratterizzato la domenica del reparto di Ostetrica e Ginecologia dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla dove l’equipe guidata del Dirigente Medico Francesco de Laurentiis permesso ad un bambino di nascere preservando, allo stesso tempo, anche la vita della mamma.

Quest’ultima, una donna originaria di Agropoli, che vive a Padula, aveva subito già tre tagli cesarei. La situazione dinanzi al quale si è trovato il primario del reparto pollese era complicato perché si tratta di una gravidanza pretermine di 35 settimana ed il rischio inoltre, era la rottura dell’utero.

Per questo, essendo la situazione particolarmente delicata, in sala operatoria è stato presente per tutto il parto anche il Dirigente Medico dell’Unità di Rianimazione dell’ospedale di Polla, Luigi De Angelis, oltre al personale medico del reparto di pediatria.

Il parto è andato nel migliore dei modi e soprattutto è nato un bel maschietto di 2 chili e 600 grammi.