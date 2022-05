Grave incidente a Sala Consilina, 76enne soccorso da eliambulanza

SALA CONSILINA. Grave incidente in località Fonti, tra Sala Consilina e Padula. Un uomo di 76 anni è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni. L’uomo viaggiava a porto della sua auto insieme alla moglie, quando, per cause ancora in via di accertamento, è andato ad impattare contro un camion. Terribile lo scontro.

Incidente a Sala Consilina: i soccorsi

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che dopo aver estratto il ferito dalle lamiere lo hanno affidato alle cure dei sanitari.

L’anziano è stato trasferito presso il campo sportivo salese e da qui, con un’eliambulanza, in ospedale a Vallo della Lucania. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. La moglie, invece, è stata trasportata all’ospedale di Polla. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.