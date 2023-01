Prodotti agricoli con il marchio De.Co: 11 le aziende che lo hanno ricevuto: ecco dove

Undici aziende di Corleto Monforte hanno ricevuto il marchio De.Co. La commissione, composta da Chiara Dessi, Carmine Marra, Camollo Pignataro, Maria Giuseppina Reina e da Antonio Cancro, quest’ultimo vicesindaco del comune cilentano, si è riunita il 4 gennaio scorso ed ha esaminato le richieste pervenute.

Le undici aziende del territorio potranno, dunque, utilizzare il marchio De.Co sui propri prodotti agricoli

«Con il rilascio dei primi marchi De.Co – Comune di Corleto Monforte, è iniziato il percorso, voluto dall’Amministrazione Comunale, di censire e valorizare i prodotti agro-alimentari e le tradizioni legate alla storia e alla cultura del territorio comunale, con l’obiettivo di promuoverle e garantirne la sopravvivenza, in modo che il patrimonio storico-culturale venga preservato e tramandato alle future generazioni» hanno fatto sapere dall’ente guidato dal sindaco, Filippo Ferraro.

Ecco cos’è il marchio De.Co.

La denominazione comunale d’origine o denominazione comunale (De.Co.), è un riconoscimento istituito e concesso dall’amministrazione comunale al fine di tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un’attività agroalimentare o un prodotto dell’artigianato (alimentare e non) in stretta correlazione col territorio e la sua comunità, senz’alcuna sovrapposizione con le denominazioni d’origine vigenti. La Denominazione comunale d’origine è, in pratica, un’attestazione di tipicità.