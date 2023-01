Più controlli in Costiera: multe e denunce

Più controlli in Costiera Amalfitana per garantire maggiore sicurezza sulle arterie del territorio e garantire prevenzione e repressione di violazioni al codice della strada.

Controlli in Costiera, le attività

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi negli ultimi giorni hanno quindi svolto un servizio coordinato e straordinario del territorio articolato in più giorni e in diverse fasce orarie. Impiegate circa 40 pattuglie e 70 militari.

Nel corso dell’operazione, che ha interessato tutta la Costiera Amalfitana, sono stati controllati 155 veicoli, identificate 190 persone, comminate 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Le altre attività

Nei giorni scorsi i Carabinieri avevano intensificato i controlli anche in altre aree della Provincia. Nel Vallo di Diano le attività dei carabinieri sono state finalizzate, in particolare, a garantire la repressione del fenomeno dei furti.