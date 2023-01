L’ex asilo Bellelli a Capaccio Capoluogo si rifà il look: stamattina la consegna dei lavori, ecco gli interventi

Consegnati questa mattina, 10 gennaio, i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del tetto di copertura dell’edificio comunale adibito a infrastruttura sociale “Ex asilo Beatrice Bellelli“, a Capaccio Capoluogo. Sede di una delle realtà associative operanti nel Comune di Capaccio Paestum, la struttura fa parte del patrimonio storico e architettonico del centro storico del Capoluogo.

Riqualificazione dei Borghi: gli interventi in programma

L’intervento si inserisce perciò nell’ambito dei lavori di recupero dell’antico borgo, già interessato, tra l’altro, dal rifacimento della pavimentazione e dal recupero e restauro di altri edifici storici, tra i quali Palazzo Stabile, futura sede della casa comunale.

Le dichiarazioni del primo cittadino

«Continuiamo a lavorare per prenderci cura della nostra Città – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – Amministrare una città non vuol dire solo dedicarsi alle grandi opere, che sono necessarie e che stiamo realizzando, ma vuol dire anche prestare attenzione alle apparentemente più piccole esigenze dell’intero territorio.

È importante dare risposte concrete e puntuali, risolvere problemi in maniera mirata. Era doveroso per noi ripristinare e mettere in sicurezza il tetto dell’ex asilo Beatrice Bellelli, struttura importante per Capaccio Capoluogo. Permettiamo a chi ne usufruisce di goderne meglio e abbelliamo il centro storico della nostra Città»-conclude.