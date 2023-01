Opportunità lavorative a Capaccio Paestum: bando per 6 figure in ambito sociale a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro a Capaccio Paestum. Il Comune cilentano ha indetto un concorso al fine di individuare nuove figure tra assistenti sociali, psicologi e sociologi.

La selezione permetterà di reclutare 6 persone in ambito sociale mediante un contratto a tempo indeterminato. Il termine ultimo per presentare le domande è fissato per il 2 febbraio.

Quattro saranno i posti per assistenti sociali categoria D1 con riserva di un posto a favore dei volontari FF.AA; un posto di psicologo e un posto da sociologo.

Ecco i requisiti

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’UE o altra cittadinanza tra quelle indicate nel bando;

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico o licenziati per violazioni disciplinari;

per i candidati di sesso maschile: avere regolare posizione dei riguardi degli obblighi militari di leva (per i nati entro il 31.12.1985);

conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi;

iscrizione all’albo professionale (per psicologi e assistenti sociali).

I titoli di studio per ogni ambito

Per concorrere al posto di assistente sociale: laurea triennale in Scienze del servizio sociale (classe di laurea L-39);

laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe di laurea LM-87);

laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe di laurea LS 57);

diploma universitario di assistente sociale.

Psicologo: laurea magistrale o specialistica in Psicologia;

laurea in psicologia del vecchio ordinamento.

Sociologo: laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (classe LM 88);

laurea specialistica in sociologia (LS 89);

laurea in sociologia del vecchio ordinamento.

Modalità di partecipazione

La selezione avverrà tramite una prova selettiva divisa in due prove d’esame, scritta e orale. Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

Alla domanda dovranno essere allegati: attestazione di versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00;

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità;

titoli che danno diritto a riserva, preferenza o precedenza;

titoli di studio dichiarati nella domanda;

apposita documentazione medica attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi durante le prove.