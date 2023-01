Lascia il medico di base, nuovi disagi per la comunità di Pisciotta

Nuovi disagi a Pisciotta sul fronte dell’assistenza sanitaria. Lo scorso 6 gennaio, infatti, la dottoressa Mariangela Cammarano, per motivi strettamente personali, ha lasciato l’incarico di medico di medicina generale. L’Asl dovrà ora nominare un sostituto.

Medico di base e disagi

Non è la prima volta che la comunità si trova a dover affrontare tali disagi che interessano soprattutto gli anziani e le persone con patologie importanti.

Nel marzo dello scorso andò in pensione il dottore Marcello Casaburi, medico di base. I cittadini di Pisciotta rimasero quindi per alcuni mesi privi del servizio in attesa della nomina definitiva di un nuovo medico.

Del caso si interessarono la politica e le associazioni di consumatori che sollecitarono l’azienda sanitaria ad intervenire. Dopo la nomina l’amministrazione comunale di Pisciotta, per garantire la presenza del medico di base, mise a disposizione anche dei locali per garantire l’assistenza medica.

La situazione oggi

Ora il problema si ripropone con la scelta della dottoressa Cammarano, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Ascea e Pisciotta, di lasciare l’incarico.

L’auspicio è che l’azienda sanitaria provveda in tempi brevi ad una nuova nomina definitiva al fine di evitare che la comunità e soprattutto le classi deboli, abbiano vadano incontro a nuove difficoltà come avviene in molte altre comunità salernitane.