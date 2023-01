La Gelbison ferma l’Avellino al Guariglia

Parità nel derby campano tra Gelbison ed Avellino.

Succede tutto nel giro di tre minuti nel derby campano tra Gelbison e Avellino, alla rete di De Sena risponde Aya.

La Partita

Comincia subito forte l’Avellino con Matera che ci prova dalla distanza al 4’, ma è bravo D’Agostino a non farsi sorprendere.

La risposta della Gelbison arriva perentoria con la rete di De Sena al 16’, abile a sfruttare una palla vagante in area e depositarla alle spalle di Pane per l’1-0, pochi minuti dopo arriva subito il pari dell’Avellino con Aya che devia di testa una punizione insidiosa in area di rigore ed è subito parità 1-1, l’inerzia della partita cambia e l’Avellino avrebbe l’occasione per portarsi in vantaggio al 22’ ma Kanoutè si fa ipnotizzare da D’Agostino e sfuma una buona occasione.

Il primo tempo non regala più nessuna azione degna di nota è si va a riposo con il risultato di 1-1.

Nella ripresa le due squadre si equivalgono e il gioco si sviluppa principalmente a centrocampo, l’occasione buona capita sui piedi di Di Gaudio al 68’ ma ancora una volta D’Agostino risponde presente.

Il finale di Gelbison – Avellino

L’ultimo sussulto della partita avviene all’81 quando Fornito dalla distanza prova a sorprendere Pane con un tiro velenoso, ma il portiere ospite in qualche modo si oppone alla conclusione.

Finisce così in parità il derby campano tra Gelbison e Avellino.