Casal Velino: programma lavori nell’area portuale

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, programma interventi di manutenzione straordinaria del bacino del porto della Marina.

Il progetto di Casal Velino

In particolare l’Ente intende intervenire con lavori finalizzati al dragaggio necessari a mantenere il bacino portuale in perfetta efficienza.

Il progetto, il cui iter è già partito nei mesi scorsi, prevede il salpamento dei corpi morti dei pontili galleggianti presenti nel bacino; il salpamento di tutti i singoli corpi morti e delle catenarie presenti sul fondo del bacino portuale a mezzo di moto pontone con gru e benna mordente; rimessa in opera dei corpi morti e catenarie segnalate da boe galleggianti; dragaggio di una piccola area del bacino portuale; creare percorsi dove il dragaggio possa essere eseguito senza problemi per gli anni futuri.

Il costo dei lavori

Il costo complessivo dei lavori in programma sarà pari a € 70.000,00 di cui € 52.005,40 per lavori comprensivi della soma di € 1.300,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il progetto sarà finanziato con la contrazione di Mutuo cassa Depositi e Prestiti.