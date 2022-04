Casal Velino: ok alla pulizia dei fondali del porto

CASAL VELINO. Quasi 44mila euro per la pulizia dei fondali del porto. Il Comune di Casal Velino ha approvato il progetto e si prepara a dare il via alle procedure. L’intervento risulta necessario da tempo. Già lo scorso anno, infatti, pescatori e titolari di natanti evidenziarono la scarsa praticabilità del porto per via dei fondali insabbiati.

Gli interventi al porto di Casal Velino

Per questo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, chiese un finanziamento al Flag Cilento Mare Blu. Ora l’Ente ha approvato il progetto dei lavori.

Questi consentiranno la pulizia dei fondali del porto e il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza nelle operazioni di attracco.