«Una festa per tutti». Per i piccoli pazienti del San Luca arriva la befana

«Una festa per tutti». Una giornata per portare un po’ di serenità ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’appuntamento è in programma questa mattina a partire dalle ore 11.30.

Una festa per tutti: l’iniziativa

A promuovere l’iniziativa il Coordinamento italiano spettacolo moda imprese e turismo (Cismit), organizzata in collaborazione con la direzione sanitaria ed amministrativa del nosocomio (assieme al reparto di Pediatria e del Nido), il settore politiche sociali del Comune di Vallo della Lucania e dal locale circolo del Rotary.

Previsto un momento di riflessione e confronto ma soprattutto un momento dedicato alla consegna di giochi e piccoli regali ai bambini, in molti casi affetti da patologie gravi.

Il commento

«Abbiamo, assieme alla dottoressa Emanuela Scanniello, la nostra educatrice della sala giochi, questa iniziativa perchè crediamo che i bambini sono un tesoro prezioso per il nostro mondo. Imparare a guardare il mondo con i loro occhi è il miglior regalo che gli adulti possono fare a loro stessi. Non poteva esserci madrina più esemplare di Annalisa Minetti per questo evento, la più bella testimonianza per i piccoli che ci ricorda che se qualcosa si vuole si può fare», così la primaria Maria Rosaria Larocca.

Minetti si è resa disponibile a regalare una ai piccoli degenti. «Speriamo – conclude La Rocca – che i bimbi la prendano ad esempio, per affrontare le sfide della vita. Bisogna essere soddisfatti, non vincenti per forza».