Parco verso commissariamento: Marcello Feola in pole

C’è attesa nel Cilento e Vallo di Diano per la

futura guida dell’Ente Parco Nazionale. Gli indizi delle ultime ore portano verso la

nomina di un nuovo commissario dopo il saluto di una settimana fa circa di Tommaso Pellegrino che ha chiuso il suo mandato con l’incarico di commissario.

Parco: il nome di Marcello Feola

Nelle ultime ore trova sempre più conferma la possibilità che a ricoprire l’incarico possa essere l’avvocato Marcello Feola espressione di Fratelli D’Italia.

Mancherebbe solo l’ufficialità. È chiaro che al

momento resta una indiscrezione. Feola, originario proprio del Cilento, è nato a Campora, conosce bene la realtà del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Una decina di anni fa si parlava gìa di una sua possibile presidenza. Poi alla guida del Parco arrivò Amilcare Troiano.

La posizione della Regione

Il nome di Feola per l’incarico di commissario è arrivato anche all’attenzione del Governatore De Luca che in visita presso il museo “Logos” di Vibonati nel Golfo di Policastro nei giorni scorsi si è limitato a dire “quando arriverà l’ufficialità, valuteremo la correttezza della procedura perché è indispensabile l’intesa con la Regione. Nominate un commissario non deve essere un modo per raggirare le regole. Valuteremo se non non ci sono ragioni per nominare un Presidente, metteremo in discussione questa nomina”.