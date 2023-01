Arriva la Befana! Ecco cosa fare nel Cilento e Vallo di Diano nel giorno dell’Epifania

L‘Epifania tutte le feste porta via! Anche le festività natalizie 2022/2023, giungono a termine. Sono stati tantissimi gli eventi e le manifestazioni che hanno animato il Cilento e il Vallo di Diano per festeggiare quello è il periodo più atteso dell’anno.

Diversi Comuni del comprensorio, si stanno preparando per accogliere la vecchina più buona che ci sia. Per i bambini e non solo, la Befana rappresenta un momento dolce, atteso…per gli adulti un ritorno ai ricordi d’infanzia, per i più piccini, la gioia, lo stupore.

Ecco gli eventi in programma nel Cilento, Diano e Alburni

Ad Agropoli, quest’anno, la Befana arriverà in elicottero pronta a distribuire doni e regalini ai bambini che la accoglieranno nella capitale del Cilento. L’iniziativa è nata a cura della Croce Rossa Italiana in sinergia con il Comune di Agropoli.

Alle ore 10:30, appuntamento in Piazza Mediterraneo (antistante Cineteatro De Filippo), nel pomeriggio, alle 16:30 presso l’auditorium Padre Giacomo Selvi, arriva la Befana. L’iniziativa a cura dei Piccoli Ambasciatori di Pace e CSI e Lega Navale di Agropoli. Spettacoli e doni per tutti i bambini.

Ricordiamo, inoltre, che fino all’8 gennaio, sarà possibile fare visitaalla Befana presso il Castello, vi accoglierà insieme al Babbo Natale d’Italia nella sua bellissima sala del trono.

Un’altra bella iniziativa si terrà a Sant’Angelo a Fasanella. La Befana arriverà in Piazza Otale. Dalle 10:30 la Piazza si animerà con 2 spazzacamini che intratterranno i bambini con tantissimi giochi di animazione, giochi musicali e baby dance.

Spazio ai dolciumi con il carrettino dello zucchero filato a colori per tutti, la mitica Minnie pronta a fare selfie con tutti i bimbi e caramelle per i bambini buoni e anche cattivelli. L’iniziativa a cura della Pro Loco.

Anche Marina di Pisciotta chiude in bellezza le feste natalizie trasformando il porto in una discoteca a cielo aperto!

Dolciumi e divertimento per dire arrivederci alle festività natalizie

Alla consolle la Dee-Jay Service di Caselle in Pittari, che animerà la serata con musica di ogni genere. L’ingresso è gratuito.

L’inizio è previsto per le 21:00. L’area food&drink aprirà alle 20:30.

Durante la serata, a mezzanotte, ci sarà l’estrazione della Lotteria di Natale. L’evento nasce a cura del comitato feste in collaborazione con numerosi commercianti.

Per chi volesse concludere le festività sotto le stelle, vi invitiamo a raggiungere Scario. È in programma per sabato 7 gennaio dalle ore 17:00, dj set, suoni e sapori con «L’incanto di una sera a Scario».

Mercatini e street food, esibizioni di ballo, musica dal vivo con il Premio Mia Martini, cover band con Disincanto Mango, il gruppo Ludika e tanto divertimento.

L’evento è a cura dell’Associazione Notte d’InCanto in sinergia con il Comune di Scario. Sarà possibile passeggiare da Via Rione Nuovo fino al Lungomare Marconi.

La Befana Vien di notte anche a Palinuro. Appuntamento in Piazza Virgilio con giochi e animazione, evento a cura della Pro Loco APS-Ufficio Turismo.

La Befana farà visita anche al Cilento Outlet. Dalle 15:00 alle 21:00 di domani, shopping, dolci e divertimento per grandi e piccini.

I più piccoli potranno incontrare la befana e divertirsi tra mascotte e baby dance. Animazione all’insegna di mascotte e baby dance che tornerà ad entusiasmare nel week end del 14 e 15 gennaio.