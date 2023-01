Arena a Trentova, Pesce accusa: proposta assurda

Continua a far discutere la proposta di realizzare un’arena a Trentova. Pur senza aver ancora presentato un progetto e senza avere i definitivi via libera, l’amministrazione comunale ha già annunciato la data dell’inaugurazione, scatenando l’ira di diversi cittadini ed anche del consigliere comunale Raffaele Pesce.

Arena a Trentova: le contestazioni

«Da ottobre insisto, prendendo ufficialmente netta posizione contraria, sull’assurdità di una “arena” a Trentova, considerando la possibilità di realizzare eventi nell’area mercatale, com’era previsto, o a Mattine, luoghi idonei e raggiungibili, e valutati i vincoli ambientali, la viabilità, l’inquinamento acustico e non solo, in un’area da preservare», sostiene l’esponente del gruppo Liberi e Forti.

L’assenza di un progetto

Pesce osserva come «In consiglio comunale, solo su mie sollecitazioni in merito, da “progetto redatto da tecnici di fiducia”… inesistente, si è passati alla mera “idea” di arena. Oggi leggo che verrà inaugurata a luglio… verificherò, ancora una volta tutto quanto agli atti e l’iter che verrà seguito.

Non a chiacchiere!»

A finire nel mirino della critica l’assessore agli eventi, Roberto Apicella. «Facciamo chiarezza, anche sulle posizioni, reali, concrete, politico amministrative che si assumono nel luogo deputato: il consiglio comunale», conclude Pesce.

Anche alcuni cittadini hanno manifestato contrarietà per la scelta e in località Moio annunciano di essere pronti alle barricate.