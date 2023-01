«Wig…you» una parrucca per te: un progetto per mostrare solidarietà alle donne nel percorso oncologico

Il progetto permette di donare una parrucca alle donne che affrontano un percorso oncologico alopecizzante «Aiutaci ad allargare la #rete solidale “Wig You». Puoi donare una parrucca ed aiutare un’altra donna.

Ecco come è possibile donare: le info utili

Contattaci in privato oppure scrivi al numero dell’associazione 3337475412”. L’appello è di Lucia Lodi, giovane donna ebolitana presidentessa dell’associazione culturale Raggi di Sole che ha all’attivo una serie di meravigliose iniziative volte al supporto e al sostengo delle donne in percorso oncologico.

Un progetto che fa parte di una più ampia progettualità intrapresa dall’associazione Raggi di Sole

Una realtà, quella di Raggi di Sole, che sin dalla sua nascita ha intrapreso importanti iniziative nell’ottica del sostegno, del supporto, dell’aiuto concerto a quanti avessero bisogno anche solo di un aiuto burocratico. «Le donne in terapia oncologica hanno bisogno di sentirsi coccolate, protette, mai sole. Hanno bisogno di sostegno e forza, di supporto morale, psicologico. Hanno bisogno di non perdere mai la speranza e di trovare sempre un appiglio positivo in un oceano di devastazione e paura».

L’impegno di Lucia Lodi presidente dell’Associazione in prima linea a favore delle donne in terapia

Lucia Lodi è impegnata in prima linea a favore delle donne in terapia oncologica e sostiene da anni quest’Elba realtà. «L’ospedale Cardarelli di Napoli, l’ospedale Pausillipon con il Dipartimento di oncologia, i centri privati e le associazioni locali: la Raggi di Sole è arrivata e arriva ovunque ci sia qualcuno che ha bisogno di aiuto concreto».

«Per aderire e sostenere il progetto ed allargare la rete solidale “Wig You” – dichiara la presidentessa – si può donare una parrucca ed aiutare un’altra donna. Contattaci in privato oppure scrivi al numero dell’associazione 3337475412».