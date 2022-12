«Voglio regalare i miei capelli per restituire un sorriso», il gesto di Letizia nel giorno del suo compleanno

Da Ascea una bella storia di solidarietà, il cuore grande dei bambini. La piccola Letizia, nel giorno del suo quinto compleanno, ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli raccolti in una treccia e donarli all’associazione no profit «Un Angelo Per Capello».

Il gesto della piccola Letizia realizzato in collaborazione con il salone di bellezza Vanità di Donna

L’Associazione si occupa della raccolta di capelli naturali per la realizzazione di parrucche da donare ai malati oncologici. Si tratta della quarta bambina che nel comune cilentano decide di fare questo gesto, reso possibile con la collaborazione del salone di bellezza “Vanità Donna”.

Letizia ha aspettato il giorno del suo compleanno per fare questo gesto “mamma -dice la bimba- per il mio compleanno voglio regalare i miei capelli e restituire un sorriso a chi lo ha perso per quel brutto male”.

La mamma Giusy, ha accolto con gioia il desiderio della figlia e dice «spero che il gesto di Letizia possa essere di aiuto per la sensibilizzazione verso questo male del secolo». La piccola esce dal salone felice per il gesto che ha compiuto.

Tantissimi auguri di buon compleanno piccola grande Letizia.