Per Gaetano De Luca ultimo giorno da presidente del Tribunale di Vallo della Lucania

Ultimo giorno di lavoro per il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Gaetano De Luca. Dopo sette anni e mezzo va in pensione. Era il 9 giugno 2015 quando prestò giuramento.

Gaetano De Luca: il percorso

Negli anni ha dovuto affrontare non poche criticità alle quali ha lavorato per provare a trovare delle soluzioni. Non solo: al suo impegno si deve la creazione della sezione civile e la copertura del posto di presidente di sezione civile.

Inoltre ha assicurato la copertura dell’organico di magistratura e del personale amministrativo già esistente e l’aumento della pianta organica dei magistrati di due unità, con e assegnazione di almeno una unità dalla magistratura distrettuale, per un totale di 15 magistrati.

Il presidente uscente Gaetano De Luca ha lavorato anche per la realizzazione di importanti lavori agli edifici con nuove aule di udienza, la realizzazione ex novo dell’impianto di video sorveglianza, la progettazione dell’ampliamento del palazzo di giustizia e di un impianto fotovoltaico sulle coperture.

La carriera

De Luca, originario proprio di Vallo della Lucania, si è insediato alla guida del tribunale del centro cilentano nel giugno del 2015. Non senza emozione prestò giuramento nell’aula “Falcone-Borsellino” alla presenza di numerose autorità.

Già Presidente di sezione presso il tribunale di Salerno, entrò ufficialmente in carica ad un anno dal trasferimento, a Napoli, dell’ex presidente Elisabetta Garzo, e trovandosi di fronte ad una situazione di grave criticità.

Il saluto dell’amministrazione

«In un contesto non facile, il Presidente De Luca si è distinto per serietà e spirito di abnegazione, entrando di buon mattino in Tribunale per poi uscirne a sera inoltrata. Piccoli gesti ma indicativi del senso del dovere.

Nell’augurargli una serena pensione, siamo certi che non farà mancare il suo contributo alla crescita della comunità vallese». Questo il commento dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania.