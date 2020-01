Ex presidente del Tribunale di Vallo prima donna al vertice del Tribunale di Napoli

Elisabetta Garzo è il nuovo presidente del Tribunale di Napoli. E’ la prima donna a ricoprire questo incarico. La sua nomina è stata votata all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente della quinta commissione, il togato di Area Mario Suriano, ne ha sottolineato lo spessore professionale e ha espresso soddisfazione «per la prima donna alla guida del tribunale partenopeo».

Il relatore della delibera, il laico di Forza Italia Michele Cerabona, ha sottolineato «le pregresse e importante funzioni semidirettive e direttive, svolte in due differenti uffici: presidente di sezione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e al Tribunale di Vallo della Lucania e dal 2014 alla guida del Tribunale di Napoli Nord (Aversa)», dove, ha ricordato, Garzo «è riuscita, grazie alle sue doti ed alla sua capacità organizzativa a rendere il tribunale, in grave sofferenza per le carenze logistiche e di personale, efficiente e strutturato».

Elisabetta Garzo ha guidato il Tribunale di Vallo della Lucania fino al settembre 2013. Entrata in magistratura nel 1979, dopo quattro anni a Milano, per 20 anni è stata nel circondario napoletano dove ha ricoperto anche il ruolo di pretore a Torre Annunziata.