Chiusa al traffico una delle strade principali del Comune di Bellosguardo, ecco quale

A partire da domani, 5 gennaio, a Bellosguardo sarà chiusa al transito veicolare via Vittorio Emanuele. L’ordinanza, firmata dal responsabile del servizio di vigilanza, Daniele Gnazzo, è stata emanata in seguito alla richiesta pervenuta all’ente dalla società Convergenza s.p.a. che, in quella data, dovrà effettuare nella zona dei lavori utili all’installazione della fibra.

Il provvedimento

Il traffico sarà deviato su un percorso alternativo e la strada rimarrà chiusa fino a quando i lavori non saranno ultimati.

Si tratta di una delle strade principali del comune cilentano, tuttavia la chiusura temporanea è necessaria per garantire che garantire il prosieguo e la sicurezza dei lavori.