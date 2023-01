Animali vaganti in autostrada: confronto in Prefettura

Un incidente stradale provocato da animali vaganti. È accaduto nei giorni scorsi nei pressi di Baronissi, sul raccordo autostradale Salerno – Avellino. Un uomo, non riuscendo ad evitare un bovino, è finito fuori strada. Gravemente ferito è tutt’ora ricoverato in ospedale.

Animali vaganti: il vertice

La problematica degli animali vaganti in autostrada è stata al centro di un incontro tenutosi ieri in Prefettura. Convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Presenti, oltre ai vertici delle forze di polizia, il sindaco del comune di Baronissi, la Direzione Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania, l’ASL di Salerno e l’ANAS, gestore del tratto autostradale.

Le azioni

I convenuti hanno concordato una strategia mirata ed efficace da mettere in campo per affrontare in maniera congiunta il fenomeno degli animali vaganti. I bovini, in particolare, sconfinano sulla sede dell’autostrada. Ciò crea problemi di ordine pubblico e sanitario.

Nel corso della riunione si è proceduto a stabilire modalità operative di intervento per gestire le risposte indispensabili per “mettere in sicurezza il territorio” dai rischi causati dalla presenza incontrollata degli animali vaganti.

La situazione sarà fronteggiata in modo dinamico, adattandola di volta in volta alle esigenze di sicurezza del territorio.