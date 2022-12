Auto contro cinghiale in pieno centro abitato. Ennesimo incidente nel Cilento

Incidente stradale provocato da un cinghiale. L’ennesimo nel Cilento. Questa volta il sinistro è avvenuto in pieno centro abitato, nella frazione Velina. Un’auto di passaggio si è schiantata contro l’ungulato spuntato fuori all’improvviso. Nel violento impatto l’animale è morto e l’auto ha riportato seri danni. Per fortuna l’automobilista non ha riportato ferite e se l’è cavata soltanto con tanta paura.

Incidente provocato da cinghiale: l’allarme sicurezza

Questa non è la prima volta che si segnalano cinghiali nel centro abitato di Velina. Diversi avvistamenti sono stati registrati in particolare nei pressi del fiume e a ridosso della collina. Questi animali, spinti dalla ricerca di cibo, poi, si avvicinano alle abitazioni, mettendo in pericolo l’incolumità di pedoni ed automobilisti. Un problema che non riguarda soltanto la frazione del comune di Castelnuovo Cilento ma molti altri centri cilentani.

L’appello dei residenti

Nelle scorse settimane tra Laureana Cilento e Agropoli un giovane a bordo di uno scooter fu costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dopo un incidente provocato da un cinghiale in località Acquasanta.

Da tempo si chiede al Parco un’azione più incisiva per eliminare il problema ungulati. Questi animali prima rappresentavano un problema principalmente per gli agricoltori. Ora, invece, sono un pericolo anche per i cittadini.