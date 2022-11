Ennesimo incidente provocato da cinghiali nel Cilento

Ennesimo incidente stradale provocato da cinghiali nel territorio cilentano. L’ultimo è accaduto nella serata di ieri, nel comune di Laureana Cilento.

Incidente provocato da cinghiali: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni un giovane di Agropoli, C.R. di 21 anni, stava viaggiando a bordo di uno scooter quando, giunto in località Acquasanta, un gruppo di cinque cinghiali gli ha improvvisamente tagliato la strada. Il giovane non è riuscito ad evitarli e ne ha colpito uno in pieno, finendo poi rovinosamente sull’asfalto.

L’animale è morto sul colpo, gli altri si sono dati alla fuga nella vegetazione. Per il 21enne è stato necessario il trasferimento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove è rimasto una notte in osservazione per poi essere dimesso questa mattina, con una prognosi di dieci giorni.

I precedenti

Purtroppo episodi del genere non sono nuovi. Sempre più spesso i cinghiali rappresentano un problema. Se in passato i danni maggiori li subivano gli agricoltori che vedevano i loro campi danneggiati dagli ungulati, ora questi animali sono un pericolo anche per chi viaggia in auto, moto, scooter o per gli stessi pedoni. Sovente, infatti, si trovano in strada, finanche nei centri abitati, a cui si avvicinano alla ricerca di cibo.