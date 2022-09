Auto contro cinghiale, ennesimo incidente sulla Via del Mare

Ancora un incidente stradale dovuto ai cinghiali. Quello degli ungulati è ormai un fenomeno dilagante e sempre di più questi animali si avvicinano ai centri abitati.

Incidente a causa di un cinghiale: l’emergenza

Se fino a poco tempo fa i cinghiali rappresentavano un problema principalmente per gli agricoltori, considerato che mettevano a rischio le loro culture, negli ultimi tempi c’è un rischio anche per l’incolumità delle persone.

Gli ungulati, infatti, si avvicinano alle strade e alle abitazioni. Durante la stagione estiva sono stati visti addirittura in spiaggia in pieno giorno.

E’ di questa notte l‘ultimo incidente dovuto alla presenza di cinghiali. Il sinistro è avvenuto sulla via del Mare, nei pressi di località Buonanotte.

Un’auto in transito ha investito un cinghiale che è spuntato fuori all’improvviso. Per fortuna l’automobilista non ha riportato serie conseguenze mentre il cinghiale è morto sul colpo.

La carcassa è rimasta fino a questa mattina in strada. Durante un servizio di monitoraggio del personale di Pissta che si occupa del ripristino strade post incidente, è stata rinvenuta e si è provveduto alla sua rimozione.

L’appello

Da tempo, ormai, i cittadini del comprensorio cilentano si rivolgono al Parco affinché avvii interventi concreti per limitare il problema dei cinghiali e i conseguenti incidenti. Nelle scorse settimane il Comune di Montecorice ha dovuto addirittura fare un’ordinanza per limitare la presenza di questi animali nel centro abitato.