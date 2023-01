Notizie, curiosità, avvenimenti storici, Santi del 3 gennaio | Ecco l’Almanacco di oggi

Almanacco del 3 gennaio 2023. Ecco tutti gli avvenimenti, le curiosità, le notizie del giorno. Come sempre vi proponiamo le notizie più interessanti del giorno. In primo piano la Chiesa celebra il Santissimo Nome di Gesù.

Santi del 3 gennaio

Santissimo Nome di Gesù

Santa Genoveffa (Genevieve, Vergine)

San Daniele da Padova (Martire)

Proverbio del 3 gennaio

Chi si loda s’imbroda

Aforisma del 3 gennaio

Tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. (Gesù)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1954 – Nasce la televisione italiana: “La RAI Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le “signorine buonasera”, che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia. L’evento è seguito da 15mila apparecchi in tutto il territorio nazionale, distribuiti tra abitazioni e bar dove sono raccolti migliaia di italiani.

Sei nato il 3 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

I nati il 3 di gennaio sono individui convincenti e testardi; se si impegnano con una persona o in un progetto si impegnano al cento per cento e il loro coinvolgimento è totale. Sono i professionisti più affidabili in assoluto, attenti, precisi e zelanti. I nati il 3 di Gennaio non amano essere presi di mira e, se provocati, possono diventare piuttosto aggressivi. Normalmente però evitano lo scontro diretto e appaiono sempre cortesi e bene educati. Sono sofisticati ma anche molto affascinanti; a causa della forza di persuasione e della testardaggine possono risultare però arroganti e insopportabili.

Celebrità nate il 3 gennaio

1929 – Sergio Leone: Padre del genere spaghetti-western, è stimato e venerato dai migliori registi di Hollywood, da Stanley Kubrick a Quentin Tarantino, da Martin Scorsese a Clint Eastwood.

1956 – Mel Gibson: Nato a Peekskill, nello stato di New York, è una star di Hollywwod, dove lavora come attore, sceneggiatore e regista.

1969 – Michael Schumacher: Nato a Hermülheim (Germania), è stato un famoso pilota tedesco di Formula Uno, ritenuto dagli addetti ai lavori il più grande campione della Formula Uno di tutti i tempi.

Scomparsi il 3 gennaio

1950 – Emil Jannings: Quando il cinema era ancora agli albori lui era già una star, primo in assoluto a conquistare l’Oscar come “migliore attore protagonista” nel 1929.