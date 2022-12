Accadde oggi, notizie, curiosità, Santo del 31 dicembre | Ecco l’Almanacco di oggi

Siamo giunti all’ultimo giorno dell’anno, quali sono i vostri propositi per il 2023? Noi vi parliamo degli avvenimenti, delle notizie più curiose, dei Santi del giorno, leggi qui per saperne di più. Ecco l’Almanacco del 31 dicembre 2022.

Santi del 31 dicembre

San Silvestro I (Papa)

Santa Melania la Giovane (Penitente)

Santa Colomba di Sens (Vergine e Martire)

Santa Donata e compagne (Martire a Roma)

Santa Paolina (Vergine e Martire)

Significato del nome Melania

Melania, derivante dall’aggettivo greco “melas”, “melanos”, che significa “nero, scuro” ed indica una caratteristica dei capelli o della carnagione, è diventato poi un nome, “Melanìa” o “Melane”, tradotto in latino come Melània. Si è diffuso soprattutto nel V secolo. In epoca più recente la sua popolarità è dovuta al film “Via col vento”, in cui una delle protagoniste si chiama proprio Melania.

Proverbio del 31 dicembre

Per san Silvestro tieni pieno il canestro.

Aforisma del 31 dicembre

Un inglese non scherza mai quando si tratta di una cosa importante come una scommessa. (Jules Verne)

Oggi è:

L’ultimo dell’anno: L’ultima festa dell’anno e la prima dell’anno nuovo! Una festa a cavallo tra due anni che vede allegria e sorrisi, ricordi e speranze. Alla mezzanotte si dà il benvenuto al al nuovo anno e ci si dà gli auguri, festeggiando insieme!

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1907 – Primo capodanno festeggiato a Times Square: Ha oltre un secolo di vita il New Year’Eve di Times Square, tra le feste di Capodanno più suggestive del pianeta. Correva l’anno 1907 quando per la prima volta venne fatta scendere, lungo un palo di ferro, una palla luminosa il cui tragitto scandiva gli ultimi istanti dell’anno appena trascorso.

1861 – Primo censimento in Italia: Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1° gennaio 1862, a nove mesi dalla nascita del Regno d’Italia, gli italiani provarono a contarsi e a tracciare la prima radiografia della popolazione, suddivisa per sesso, età e stato civile.

Sei nato oggi? I nati il 31 dicembre possiedono una forte inclinazione verso le esperienze estetiche di diverso tipo e dedicano spesso la carriera alla promozione della bellezza e dell’armonia, in una forma piuttosto che in un’altra: molti rivelano una sorta di adorazione per la letteratura, l’arte e la musica. Tuttavia, dal momento che, per arrivare alla bellezza, il più delle volte è necessario prima disfarsi della bruttezza, può anche capitare di trovarli impegnati a individuare, isolare ed eliminare i fattori che disturbano il mondo circostante.

Celebrità nate il 31 dicembre

1943 – Ben Kingsley L’uomo dai mille volti, in grado di passare dai panni di uno dei più grandi leader della storia a quelli di un gangster. Nato a Scarborough, nel North Yorkshire.

1945 – Connie Willis Nata a Denver, Constance Elaine Trimmer Willis è una pluripremiata scrittrice di fantascienza. Ha scritto e pubblicato una cinquantina di opere tra romanzi e racconti, conquistando numerosi riconoscimenti, tra i più prestigiosi in campo letterario: dieci Premi Hugo (nelle categorie “romanzo”, “romanzo breve”, “racconto”, “racconto breve”) e sette premi Nebula (unica scrittrice a vincerli), assegnati dalla “Science Fiction and Fantasy Writers of America”.

1932 – Paolo Villaggio : Identificarne la quarantennale carriera solo con il più bistrattato e frustrato impiegato della televisione italiana sarebbe riduttivo, al netto della stima ricevuta da insigni registi quali Fellini e Olmi.

Scomparsi il 31 dicembre

1877 – Gustave Courbet Caposcuola del realismo, è nel novero dei pittori più autorevoli dell’Ottocento europeo, noto anche per la vena erotica di alcune opere. Nato ad Ornans, nell’est della Francia.