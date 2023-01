Un defibrillatore per la Bottega dell’Orefice: l’iniziativa del Lion Club di Padula

Un defibrillatore per la Bottega dell’Orefice di Sala Consilina. A promuovere l’iniziativa il Lions Club di Padula. La cerimonia si terrà domani, 3 dicembre, alle ore 10.30.

Un defibrillatore in ricordo di Fiorentino Vassallo

L’appuntamento rientra nell’ambito dei progetti posti in essere in favore del territorio da parte dei Lions ed è legato al ricordo del socio fondatore Fiorentino Vassalo, urologo di Montesano Sulla Marcellana, deceduto nel dicembre del 2021.

Alla Cooperativa Sociale L’opera di un Altro verrà quindi donato un defibrillatore semiautomatico esterno. La consegna da parte della moglie, Maria Russo Vassallo e dalle figlie, Maria, Giovanna e Francesco.

L’incontro

L’incontro si apre con i saluti di Domenico D’Amato presidente della Cooperativa sociale L’Opera di un Altro, di Francesco Cavallone sindaco di Sala Consilina e di Saverio Latorraca Presidente Lions Club Padula – Certosa di San Lorenzo.

L’importanza del primo soccorso e dell’uso del defibrillatore in caso di arresto cardiaco sarà l’oggetto dell’intervento del Dott. Antonio Mautone socio Lions Club Padula-Certosa di San Lorenzo.

La cerimonia di consegna del defibrillatore sarà seguita, da una dimostrazione d’impiego del dispositivo salvavita svolta in collaborazione con l’Associazione Alfis.

La Bottega dell’Orefice

La Bottega dell’Orefice è un centro diurno residenziale per le persone con disgio psichico. È statp allestito nel 2005 a Sala Consilina, in una struttura in disuso della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova.