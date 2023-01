Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio, cari leoncini per voi c’è una bella sorpresa in arrivo. Gemelli, lasciate il passato alle spalle

Prosegue la rubrica giornaliera con l’oroscopo di Paolo Fox. È iniziato il nuovo anno e, come sempre, siamo curiosi di sapere come andrà, quali saranno i segni più fortunati e quelli meno fortunati. Intanto scopriamo cosa ci riservano le stelle per la giornata di martedì.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, sono tante le emozioni d’amore “strane” che questa giornata vi porta quindi non cadete nel vortice della gelosia e se avete qualcosa da dire al partner, fatelo domani! Per quanto riguarda il lavoro ci sono un po’ troppe polemiche nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Toro

Cari toro, oggi è una di quelle giornate in cui dovreste fare le cose senza rimandarle. Sul lavoro inizia una fase molto interessante che porta molta serenità.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Gemelli

Ai gemelli il cielo di questo lunedì chiede di lasciare il passato alle spalle e guardare avanti con fiducia. Sul lavoro avete sempre una grande intraprendenza ma questo vi porta spesso a discutere con gli altri.

Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore ci sono rapporti che inizierete a mettere un po’ in dubbio ma siete ancora indecisi sul da farsi. Sul lavoro se volete fare un salto di qualità parlate chiaro con i vostri capi ma meglio non pretendere tutto subito.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Leone

Cari leoncini, in amore se c’è qualcosa da chiarire fatelo oggi, soprattutto perché già da domani arriva una luna opposta che vi fa qualche dispetto. Sul lavoro la giornata di oggi è molto bella ma fate attenzione a qualche imprevisto.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Vergine

Cari vergine, l’amore procede a gonfie vele quindi avanti così. Il lavoro ha ancora qualche questione da risolvere, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Cercate qualcosa che vi faccia guadagnare di più.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Bilancia

Cari bilancia, non siete del tutto sicuri della vostra storia d’amore ma dovete ancora capire cos’è che non va. Sul lavoro inizia una fase di relax con Mercurio che sta per arrivare nel vostro cielo a portare soluzioni.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Scorpione

Cari scorpioncini, la luna splende nel vostro cielo quindi non rimandate le decisioni a domani e godetevi questa bella giornata con il partner. Sul lavoro arrivano belle novità.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Sagittario

Cari sagittario, l’amore procede a gonfie vele e questo è un periodo molto liberatorio per voi. Sul lavoro arrivano nuove collaborazioni da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Capricorno

Cari capricorno, la giornata di oggi è ideale per l’amore e soprattutto per le coppie stabili che vogliono fare quel passo in avanti. Sul lavoro i nuovi progetti procedono bene, quindi, andate avanti così.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Acquario

Cari acquario, bella questa luna che illumina il vostro cielo di oggi che si accompagna a delle stelle vincenti. Sul lavoro arrivano i tanti sperati cambiamenti e il successo è dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Pesci

Cari pesciolini, in amore non fissatevi sul passato, andate avanti. Se vi trovate bene nella vostra relazione progettate qualcosa di bello come un matrimonio o un figlio. Sul lavoro se c’è qualche problemino, superatelo.