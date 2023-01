Grande attesa per il Concerto di Clementino a Marina di Camerota: ecco il piano traffico

C’è grande attesa nel Cilento per il concerto del rapper Clementino. L’appuntamento è questa sera a Marina di Camerota, dove l’artista si esibirà presso l’area portuale. Un evento organizzato insieme a Confesercenti che rientra nel calendario curato dall’assessore allo spettacolo Teresa Esposito.

Il concerto di Clementino

Per la cittadina della costiera cilentana un nuovo importante evento dopo la notte bianca che ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Questa sera, lunedì 2 gennaio, alle ore 22.00, prenderà il via il concerto di Clementino. Il rapper napoletano sbarca nel Cilento per la seconda volta in questo inverno. Era già stato ad Acciaroli per presentare il suo nuovo album ‘Black Pulcinella’.

L’evento si terrà sul porto turistico di Marina di Camerota. L’ingresso è gratuito.

Il piano traffico

Il locale comando dei vigili urbani, in collaborazione con il delegato alla Viabilità e alla Polizia Municipale, Gerardo D’Onofrio, ha stilato il piano traffico per il concerto di Clementino.

Prevista l’apertura del campo sportivo come grande area parcheggio. La strada principale che conduce al centro cittadino, via Bolivar, sarà chiusa al traffico. Le auto, giunte all’ingresso del paese, proseguiranno il percorso imboccando la variante Castello per poi raggiungere piazza Mercato e il campo sportivo.

Sul lungomare Trieste saranno presenti diversi punti ristoro.