Appuntamenti imperdibili questo weekend nel Cilento, ecco dove

Proseguono gli appuntamenti con le sagre nel Cilento. Un ricco calendario di eventi che stanno riscuotendo tantissimo successo. Tra i Borghi, i vicoli e le piazze, si respira aria di festa e non solo questo weekend….!

Sono tanti gli appuntamenti che vedono come protagonista la regina indiscussa dell’autunno, la castagna e poi, tanto buon vino, cibi tradizionali, ricette tipiche preparate dalle sapienti mani delle signore che si dedicano anima e corpo alla lavorazione dei prodotti tipici.

Non solo percorsi enogastronomici d’eccellenza, ma anche stand dell’artigianato, musica e artisti itineranti pronti a regalare momenti di convivialità.

Ecco gli appuntamenti del weekend a cui non potrai mancare nel Cilento

Nel Comune di Futani, torna la Sagra della Castagna, giunta alla sua 13esima edizione. L’appuntamento parte oggi, 11 novembre e fino al 13 novembre. Castagne, gastronomia, artigianato e musica popolare.

Prende il via oggi anche un altro evento che popolerà i centri di Pollica, Pioppi e Acciaroli.

«Buon compleanno Dieta Mediterranea». Dall’11 novembre e fino al 16 novembre, si celebrerà un simbolo senza tempo del vivere mediterraneo. La Dieta, Patrimonio dell’Unesco, fa bene alla salute e rispetta il Pianeta.

L’evento avrà il ritmo della musica di Enzo Avitabile e del rapper Clementino, artisti di strada, il tutto accompagnato dai gusti della cucina cilentana con oltre 20 postazioni di degustazione. L’appuntamento è sul porto di Acciaroli.

A Castellabate, in occasione della Solennità di San Martino, torna il tradizione evento in suo onore.

Dall’11 al 13 novembre, San Marco di Castellabate si popolerà di musica, zeppole e vino. Tutti i vicoli daranno vita ad una propria attività, rievocando tradizioni popolari come l’antica sartoria, i maestri d’ascia, la vecchia lavanderia, la riscoperta di antichi mestieri. Sarà anche l’occasione per degustare piatti tipici e divertirsi con musica popolare e mercatini artigianali.

Anche Casal Velino è pronto ad assaporare queste sere d’autunno con un buon bicchiere di vino. Torna, infatti, l’appuntamento con «Brumalia». L’evento si svolgerà dal 18 al 20 novembre a Casal Velino Capoluogo.

L’antica festa del vino dove si potranno gustrare piatti della tradizione, rievocando le antiche festività romane, in onore di Bacco e Cerere, divinità del vino.

Altro appuntamento da non perdere è a Corleto Monforte. Il Comune ha organizzato una serata di castagne e vino. L’appuntamento è per il 19 novembre alle ore 20:00 in Piazza Diana.

Un percorso enogastronomico con i saporti d’autunno, curato dai ristoratori del posto; primi piatti, secondi, dolci e bibite varie. Il tutto sarà allietato da musica e balli con i «Valcalore».

Per gli amanti del cinema, vi proponiamo la programmazione completa

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via Taverne

Dall’11 al 14 novembre

Unico spettacolo ore 20:30

«Black Panther: Wakanda Forever»

E ancora, dall’11 al 14 novembre

Unico spettacolo ore 18:00

«Io sono l’abisso»

Cinema Bolivar, Marina di Camerota- Via Bolivar

11- 16 novembre

Orario feriali ore 21:00- festivi e prefestivi ore 19:00/21:00

«Il talento di me crocodile»

Approfitta dell’offerta food e film

Pizza o panino + bibita + ingresso cinema € 15,00

Cinema Adriano, Sala Consilina- Via Roma

In sala veberdì 11 novembre per la terza serata di «A ciascuno il suo cinema»

spettacolo ore 18:30/ 21:00

«Licorice Pizza»

Sabato 12 e domenica 13 novembre

Spettacoli ore 17:00/ 20:00

«Black Panther: Wakanda Forever»

Riparte la stagione cinematografica anche al Cineteatro La Provvidenza a Vallo della Lucania

Dal 19 al 20 novembre, spettacoli ore 17:00/ 19:15/ 21:30

«La stranezza»

È in programma per sabato 12 novembre uno spettacolo contro il bullismo

«Pinocchio…l’indimenticabile, dalla Sicilia…per la prima volta in Campania»