Cambio nome per una strada comunale di Agropoli: una via per onorare la storia di forza e coraggio di Edmondo Giuliano

Cambio denominazione per una strada comunale di Agropoli. Via Isca di Mare, infatti, presto assumerà il nome di via Edmondo Giuliano.

La proposta è arrivata dal sindaco Roberto Mutalipassi ed ha trovato il via libera della giunta comunale. Via Isca di Mare è una strada che da via Madonna della Pace, nella località Mattine, sale verso la collina.

La scelta dell’amministrazione

L’obiettivo è quella di dedicarla ad un cittadino del Cilento, nativo di Eredita nel comune di Ogliastro Cilento e morto a Brescia. Edmondo Giuliano, classe 1932, partì armato di una sola valigia di cartone e di speranza e della forza del coraggio discriminato dai suoi stessi fratelli italiani per la sua appartenenza al sud, divenne in breve comandante nel prestigioso e storico istituto di vigilanza di Torino «i cittadini dell’Ordine«.

Da lui ha avuto origine anche lo storico istituto di vigilanza nato in città. Di qui la scelta dell’amministrazione comunale di disporre il cambio di denominazione della via «in considerazione dell’appartenenza di Edmondo Giuliano al tessuto della città.

La proposta è stata inoltrata al Prefetto, cui spetterà dare il via definitivo alla scelta dell’esecutivo agropolese.