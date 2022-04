Omignano: ok, all’aggiornamento del piano toponomastico comunale

OMIGNANO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli ha approvato la variazione del piano toponomastico comunale, assegnando i toponimi alle abitazioni che ne risultano sprovvisti.

Il Ministero dell’Interno, ha precisato che l’attribuzione del nome della strada, non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di competenza della Giunta Comunale.

Per questo motivo, l’Ente, intende procedere alla denominazione di nuove Vie, appartenenti ad insediamenti abitativi formatisi nel tempo e che quindi ne risultano ancora sprovvisti.

Assegnazione toponomastica delle strade e vie ad Omignano: ecco quali

Nello specifico, l’amministrazione procederà alle seguenti denominazioni: la strada che attraversa l’agglomerato urbano di nuova costruzione denominato “parco Helios”; in località Cerreta dandogli il toponimo di Via Terra di Elea e assegnare al tratto interessato, la relativa numerazione.

Inoltre, tratto di strada di accesso al Monte Stella, dandogli il nome di Via Salvatore De Feo.

I Comuni, devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica; per intitolazioni di piazze e strade, occorre acquisire l’autorizzazione del Prefetto.

Le famiglie, con abitazione in queste strade, saranno avvisati tramite lettera, per comunicare l’avvenuta assegnazione dei toponimi e di munire gli stessi di apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non ad un trasferimento.