Nessuno avvisa la cittadinanza del divieto di sosta. Tensione tra due funzionari ad Eboli

La mancata segnalazione relativa all’ordinanza di divieto di sosta e di fermata lungo via Matteo Ripa e parte della strada che costeggia la zona alta di Piazza della Repubblica: sarebbe questo il motivo del litigio pubblico tra due funzionari comunali.

Il caso del divieto di sosta

Questa mattina, sulle strisce blu di via Matteo Ripa erano parcheggiate senza problemi decine di automobili.

In zona, infatti, invisibile era la segnaletica ad hoc che stabiliva, su precisa ordinanza firmata dal Sindaco Conte nei giorni scorsi, il divieto di sosta e di fermata in occasione degli eventi di intrattenimento musicale che per tutta la giornata di oggi si sarebbero svolti davanti alle tante attività di bar e simili presenti in zona.

Con le automobili parcheggiate e le difficoltà dei gestori delle attività commerciali di mettere all’esterno tavoli e sedie e allestire gli spazi, necessario si è richiesto l’intervento degli operatori della Publiparking, la società che a Eboli gestisce la sosta a pagamento.

L’intervento di Publiparking è vigili

Non potendo procedere con le contravvenzioni, ma dovendo rintracciare i proprietari delle automobili in maniera bonaria, a lavoro gli operatori della sosta.

Sul posto intanto sono giunti anche i vigili urbani del Capitano Mario Dura e i funzionari dell’ufficio manutenzione.

Davanti ad una richiesta pressante di spiegazioni sia da parte degli automobilisti sia da parte dei gestori dei locali, non sono mancati attimi di tensione e soprattutto di imbarazzo istituzionale.

Nessuno aveva pensato di avvisare con apposta segnaletica che nella giornata di oggi su Via Matteo Ripa vigeva il divieto di sosta e di fermata.

La polemica

Parole grosse tra due funzionari che sarebbero andati molto vicini ad alzare le mani e imbarazzo politico. Sarebbe stato un assessore della Giunta Conte a ristabilire la situazione e riportare la calma tra i due funzionari che a vicenda si sarebbero incolpati della mancata affissione e apposizione dei divieti.

Compito dei Vigili urbani o dell’ufficio manutenzione, non è chiaro chi avrebbe dovuto provvedere.

Increduli gli avventori. Imbarazzati i presenti. “Il Sindaco Conte di passaggio in auto” davanti alla scena imbarazzante avrebbe proseguito oltre.