Cenone di Capodanno: quanto spenderemo? Ecco tendenze e consigli per risparmiare

Siamo arrivati alla fine dell’anno e come ogni anno ci si domanda: quanto spenderemo per il cenone di Capodanno 2022? Sarà una serata speciale, ricca di divertimenti e allegria, ma anche di spese. Quali sono i fattori da considerare quando si tratta di decidere quanto spendere per questa serata? In questo articolo esamineremo i vari fattori che possono influenzare il costo del cenone di Capodanno 2022 e daremo alcuni consigli su come risparmiare.

1. La notte di San Silvestro

Si tratta di un momento di riflessione, celebrazione e divertimento per tutta la famiglia. La tradizione prevede l’organizzazione di un cenone, un pasto speciale che si svolge a tavola, in modo da dare l’opportunità a tutti i presenti di condividere qualche momento insieme. Al cenone viene servito un ampio menu composto da piatti tipici della cucina locale, accompagnato da vino, spumante e dolci. Alla mezzanotte tutti brindano con il bicchiere di spumante alzandolo verso il cielo in segno di augurio. Inoltre, vengono condotte numerose attività quali giochi, balli e scambio di regali.

2. Cosa faranno gli italiani per l’ultimo dell’anno: casa o piazza?

Ogni anno milioni di italiani celebrano l’ultimo dell’anno in diversi modi, scegliendo tra due opzioni principali: restare a casa o uscire. Le persone che decidono di rimanere a casa hanno spesso l’abitudine di invitare amici e parenti a condividere con loro il Cenone di Capodanno. L’atmosfera è molto intima e familiare e si può godere la compagnia degli altri in modo informale. Esistono anche quelli che preferiscono andare in piazza per celebrare l’ultimo dell’anno: le piazze delle grandi città italiane si animano con musica, luci ed esibizioni artistiche che creano un ambiente molto suggestivo. I più coraggiosi possono addirittura partecipare alle “tombolate” o alle “serate danzanti” organizzate nelle piazze. E poi, immancabili, ci sono i ristoranti.

3. Cenone di Capodanno: ristorante o casa?

Per quanto riguarda la scelta tra ristorante o casa per il cenone del Capodanno 2022, molti italiani optano per la sicurezza della propria abitazione. Sebbene questa possa richiedere maggiore impegno nella preparazione del menù e nella pulizia post-festeggiamenti, l’atmosfera privata e la comodità della propria dimora sono valori aggiuntivi difficilmente replicabili altrove.

D’altro canto, moltissimi italiani optano anche per la soluzione “ristorante”: anche se i costi sono di solito più elevati rispetto all’opzione “casa”, i ristoranti offrono un servizio completo ed efficiente che include l’allestimento della sala, l’organizzazione della musica ed eventualmente anche intrattenimento live come cabaret o karaoke. Inoltre, i clienti possono godere di un menu ricco ed elaborato senza doversene preoccupare di acquistare gli ingredienti e prepararlo personalmente!

4. Quanto spenderemo per il cenone del 2022?

I costi legati al cenone del Capodanno 2022 variano a seconda del numero dei commensali, del menù prescelto ed eventualmente anche della location prescelta (ristorante/casa). Se si opta per la soluzione “ristorante” bisogna considerare che spesso i prezzi sono minori se si acquista direttamente dal ristoratore e non attraverso siti web o servizi online come Groupon o TheFork; inoltre bisogna considerare che alcuni ristoranti offrono scontistiche per gruppi numerosi (ad esempio 8 persone).

Per quanto riguarda l’alternativa “casa” è necessario prendere in considerazione i costi legati all’acquisto della merce (alimentari, bevande ecc.) nonché quelli legati all’eventuale noleggio della strumentazione audio/luci (se previsto).

Si può stimare che il budget medio necessario per fare festa a casa con 8 persone possa variare tra i 250€ ed i 500€ mentre quello necessario per il ristorante possa variare tra i 400€ ed i 700€ circa.

5. Quali sono le tendenze più diffuse?

Le tendenze per il cenone di Capodanno 2022 sembrano essere molto simili a quelle degli anni precedenti: gli italiani infatti tendono ad optare per soluzioni equilibrate tra praticità e divertimento; quindi, se da un lato si prediligono format “light” come buffet informali, dall’altro si ricercano alternative più sofisticate come menu à la carte composto da portate classiche come pasta al forno o carne alla griglia con contorno; ovviamente non mancano mai vino rosso e spumante per brindare all’arrivo del nuovo anno! Per quanto riguarda l’intrattenimento musicale si può notare un trend in ascesa orientato verso generi innovativi come House Music o Technologic Music; al contrario sono in calando genere classiche come il pop o il rock ‘n roll.

6. Come risparmiare sul cenone di capodanno?

Cenoni di Capodanno costosi possono essere evitati ricorrendo ad alcune tecniche intelligenti come ad esempio lo shopping su internet (ad esempio Amazon) oppure utilizzando offerte specialistiche online (come Groupon); è bene ricordarsi poi che alcuni prodotti stagionalmente disponibili (come castagne) possono essere acquistati con un certosino calendario in modo da massimizzare i risparmiatemi; infine sarebbe opportuno prevendere con sufficiente anticipo le spese.

L’ultimo dell’anno è un momento magico in cui tutti possono godersi una serata indimenticabile. Per garantire una celebrazione memorabile, è importante pianificare con cura ogni minimo dettaglio, in particolare i costi. Il cenone di Capodanno 2022 sarà certamente ricco di divertimento e spensieratezza, ma è importante considerare attentamente quanto si vorrà spendere per assicurarsi che il budget sia adeguato. Sarà possibile risparmiare su alcune spese non essenziali e concentrare l’attenzione su quelle più importanti. Alla fine della giornata, l’importante è che tutti trascorrano una bella serata insieme, ricca di buoni ricordi da portare con sé nel nuovo anno.