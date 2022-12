«Gran cenone di Capodanno», per dare il benvenuto al nuovo anno scegli il ristorante Zucchero&Cannella ad Ascea

La fine dell’anno si avvicina e sta per fare capolino il 2023. Che desiderio metterete tra le bollicine? Una cosa è certa, per vivere al meglio la magia del Cenone di Capodanno e aspettare il nuovo anno, vi consigliamo il Ristorante Zucchero&Cannella Beach ad Ascea, Via Lungomare Ponte.

La tradizione del Cenone di Capodanno nella notte di San Silvestro

Il cenone di Capodanno rappresenta una vera e propria tradizione. C’è chi preferisce aspettare il nuovo anno avvolto dal calore della propria casa e chi invece preferisce concedersi una cena in un ristorante.

La cena da Zucchero&Cannella, si trasformerà in una vera e propria cena-spettacolo. Atmosfera elegante, avvolgente e familiare per un cenone di Capodanno da ricordare.

Ristorante, braceria, pizzeria, Zucchero&Cannella è la rivoluzione dei gusti. Per coccolare i clienti e il palato, tutti i giorni vengono selezionati prodotti di prima qualità. Le eccellenze del territorio abbinate ad una location che vi permette di godere del buon cibo con una vista mozzafiato.

Assoluto relax sul Lungomare di Ascea per assaporare prelibatezze della tradizione con un pizzico di innovazione. L’imprenditore cilentano, e titolare dell’InfanteGroup, Carmelo Infante, per il cenone di San Silvestro, ha organizzato una serata all’insegna del divertimento tra cibo e musica dal vivo.

Ecco il menù nella notte più attesa dell’anno

Un menù ricco e variegato, per tutti i gusti. Si partirà con un antipasto: fantasia dello chef, salmone affumicato con mousse di bufala, baccalà in pastella, gamberone in crosta croccante, polipo con patate, bianchetti marinati ai profumi mediterranei, alici imbottite e fritte e seppia all’insalata con pistacchi.

Si proseguirà con buonissimo risotto alla pescatora e una calamarata con rana pescatrice, per poi passare ai secondi con il filetto di orata con Julien di patate e misticanza di verdure.

Al termine della cena, ci si potrà trattenere al tavolo aspettando la mezzanotte sgranocchiando frutta secca, panettone e prosecco e allo scoccare della mezzanotte, zampone e lenticchie per tutti. Il costo è di € 60,00 a persona.

Il Capodanno è anche e soprattutto famiglia, è stato stilato anche un menù a misura di bambino (€ 25,00) con un antipasto di prosciutto e bocconcino, gnocchi alla sorrentina e cotoletta e patatine.

Cibo e musica dal vivo

L’intrattenimento musicale sarà affidato a TonySax (@ValeVoice) che vi farà trascorrere delle ore in allegria prima di esprimere un desiderio per il nuovo anno tra le bollicine dello spumante.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3661403489. L’inizio della cena è previsto alle 20:30.