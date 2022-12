Calcio, doppio acquisto per l’Us Agropoli

L’US Agropoli 1921 torna sul mercato dopo aver perso alcuni dei migliori calciatori in rosa nelle ultime settimane. I delfini hanno annunciato il tesseramento dell’attaccante Guido Ezequiel Abayian.

Us Agropoli: ecco chi sono i nuovi acquisti

Il calciatore , classe ’89 ha alle spalle, è un autentico giramondo con presenze in Portogallo, Gibilterra, Uruguay, Cile e Bulgaria, prima di arrivare in Italia. La prima esperienza nel nostro Paese è stata con il Città di Sant’Agata, in Sicilia, poi la Cittanovese, il Savoia, il Taranto e il Gravina.

Nella passata stagione è sceso in campo con la maglia dell’Angri, con la quale ha conquistato la promozione in Serie D.

Per la formazione di patron Carmelo Infante c’è anche un’altra novità: Giovanni Pantano. Il difensore, classe 2000, arriva dal Pompei. In carriera, inoltre, ha vestito le maglie di Puteolana, Mariglianese, Nola, Gladiator e Sarnese.

Si tratta di un profilo giovane con il quale la società ha trovato subito una grande intensa. Il calciatore sarà disponibile per la trasferta di oggi contro il Faiano.